El intendente de La Plata, Julio Alak, distinguió como ciudadanas ilustres y les entregó la llave de la ciudad a las deportistas locales María José “Majo” y Victoria “Vicky” Granatto luego del triunfo de Las Leonas en el mundial de hockey sobre césped.

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“Para la ciudad es muy importante porque, además de ser una ciudad del conocimiento, de la educación, de la ciencia, con cuatro universidades, es una ciudad que apuesta también al deporte, y ha sido una cuna enorme de deportistas. Nos dieron esa alegría. ¡Hicieron a la ciudad tapa de todos los diarios del mundo!”, sostuvo Alak, durante el acto en el Salón Dorado de la municipalidad, donde estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

Declaramos Ciudadanas Ilustres y entregamos la llave de la ciudad a María José y María Victoria Granatto, nuestras campeonas del mundo con Las Leonas 👏🏻



No solo llevaron la bandera argentina a lo más alto en el hockey internacional, sino que representan los mejores valores de… pic.twitter.com/7xIVCeNyjJ — Julio Alak (@Julio_Alak) September 4, 2026

Por su parte, Victoria Granatto expresó: “Es muy importante para la ciudad tener campeones del mundo, en el deporte que sea. Estamos agradecidas a las autoridades. Es un gran orgullo ser platenses y esta distinción profundiza ese sentimiento”.

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Asimismo, Majo Granatto destacó: “Poder traer la copa del mundo a nuestra ciudad y festejarla con nuestra gente es impresionante. Recibimos un cariño enorme de la ciudad. Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos pensado un reconocimiento así. Que esto sea el puntapié para que el deporte en nuestra ciudad siga creciendo con gente comprometida a hacerlo, y que haya más Majos y Vickys que puedan lograrlo. A nosotras el deporte nos abrió puertas y, si está en la agenda, habrá muchos más nenes y nenas que puedan hacerlo”.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo el último sábado tras vencer a Países Bajos. El triunfo significó la tercera estrella mundial para el equipo y tuvo una presencia especialmente significativa para La Plata a partir de la participación de las Granatto.

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