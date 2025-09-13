El autor del siniestro tiene 15 años, se presentó junto a su madre ante las autoridades y reconoció el hecho ocurrido en la calle 55, entre 152 y 153, este viernes (12 de septiembre).

Las dos niñas fueron atropelladas por el adolescente que realizaba una maniobra imprudente en moto conocida como "wheelie", que consiste en circular con una sola rueda.

Las menores tienen 13 años, y su prima, de apenas 6 meses. Habían salido a hacer una compra. Según testigos del hecho, un joven a bordo de una moto perdió el control del vehículo mientras hacía la maniobra y las embistió. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

Luego del accidente, la madre de la menor de 13 y tía de la bebé, trasladó a ambas niñas a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos.

En el centro médico constataron que la más grande presentaba una lesión en una pierna que requirió sutura. La beba, en tanto, ingresó en estado somnoliento y debió ser derivada al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece internada en sala intermedia. Según el último parte, se encuentra en observación pero fuera de peligro.

Finalmente el adolescente se presentó en la comisaría tercera de Los Hornos, acompañado por su madre. La causa fue caratulada como "Lesiones culposas" y quedó a cargo de la UFI del Joven N°1 de La Plata, dirigida por Carmen Ibarra. Desde la fiscalía dispusieron la notificación del menor y ordenaron continuar con las diligencias correspondientes al caso.

