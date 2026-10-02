Para quienes buscan escaparse de la rutina sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, el glamping aparece como una alternativa que combina el contacto con la naturaleza con comodidades propias de un alojamiento tradicional.

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Entre las opciones de la provincia de Buenos Aires se encuentran Puesto Viejo, en Cañuelas, y Refugio Natural Glamping, en Lobos, dos propuestas con características diferentes pero con el objetivo de disfrutar del entorno natural sin resignar confort.

Puesto Viejo: una estancia con domos y espíritu de campo

Puesto Viejo Estancia está ubicada sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 82, en Cañuelas. Se encuentra aproximadamente a 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

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Su programa de glamping contempla 21 domos dobles o triples con baño privado, lo que permite combinar la experiencia de dormir en contacto con el entorno con servicios de alojamiento convencional.

La propuesta incluye merienda, cena y desayuno, además del acceso al laberinto y a la piscina exterior. Entre las actividades adicionales aparecen las cabalgatas y el parque Aero Aventura, con tirolesas, puentes colgantes, túneles y otras actividades.

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El programa funciona los sábados y feriados, mientras que durante los días de semana también se ofrece para grupos y eventos.

¿Qué dicen las reseñas?

Puesto Viejo registra actualmente 4,4 puntos sobre 5 en Google, con más de 1.500 opiniones, un volumen importante que permite tener una referencia bastante amplia sobre la experiencia de los visitantes.

El análisis de las opiniones disponibles muestra que uno de los principales atractivos es el entorno de estancia y la posibilidad de realizar actividades vinculadas al campo, especialmente cabalgatas, polo, piscina y recorridos por el predio.

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Pero también aparecen críticas que conviene tener en cuenta. Algunas experiencias señalan problemas de mantenimiento, cuestiones vinculadas al servicio de comida y diferencias entre lo esperado y lo recibido durante la experiencia de glamping.

Refugio Natural: una escapada frente a la Laguna de Lobos

Propone una experiencia diferente, ubicada en la zona de la Laguna de Lobos, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires.

La propuesta busca combinar la aventura del camping con comodidades de hotel. Las carpas son espaciosas y cuentan con deck y fogón privado, mientras que el establecimiento ofrece desayuno buffet con vista a la laguna, restaurante y cervecería.

El alojamiento también dispone de toallas, ropa de blanco, estacionamiento, parrilla individual y desayuno, además de actividades vinculadas con el entorno.

Entre las alternativas para los huéspedes aparecen kayak, esquí acuático, cabalgatas, yoga y otras actividades al aire libre, por lo que el concepto apunta tanto al descanso como a quienes buscan una escapada con propuestas recreativas.

¿Qué dicen las reseñas?

En Google, Refugio Natural Glamping alcanza actualmente 4,6 puntos sobre 5. Entre los aspectos que aparecen destacados en las reseñas y en el resumen de Google se encuentran la atención personalizada, el entorno natural y la experiencia general de desconexión.

También resultan significativas las menciones recurrentes a los kayaks, las tirolesas, la cervecería y el entorno natural, elementos que forman parte de la experiencia más allá del alojamiento propiamente dicho.

La ubicación también aparece como un factor relevante ya que el establecimiento se encuentra a unos 11 minutos en automóvil de la Laguna de Lobos, aunque la disponibilidad de transporte público cercano es prácticamente inexistente. Para este tipo de escapada, llegar en vehículo propio resulta especialmente conveniente.

Dos propuestas, dos estilos de escapada

Aunque ambos establecimientos utilizan el concepto de glamping, la experiencia que ofrecen tiene diferencias.

Puesto Viejo está más asociado a una experiencia de estancia de campo, con cabalgatas, polo, laberinto, piscina y actividades de aventura. Los domos con baño privado y el esquema de merienda, cena y desayuno apuntan a una escapada donde el alojamiento forma parte de una propuesta más amplia de estancia.

Refugio Natural, en cambio, tiene una identidad más vinculada al paisaje de la Laguna de Lobos, con carpas, decks y fogones privados, gastronomía y actividades acuáticas como kayak y esquí acuático.