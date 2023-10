Por Walter Albarracín

Estamos en tiempo electoral, en una época complicada, difícil en distintos aspectos de la vida, y hay toda una reacción que siempre es natural de cualquier ser humano que es frustración, impotencia, ¿Cómo en general reaccionamos ante estas situaciones?

Tenemos sin la menor duda una sociedad, en este momento tenemos que admitirlo, que está sufriendo mucho. Ahora uno se pregunta, ¿hay un solo motivo de sufrimiento? Obviamente no, son varios. Uno de ellos es la inestabilidad económica, que genera un nivel de inestabilidad emocional también importante, que a su vez como inestabilidad emocional influye negativamente en las perspectivas laborales y productivas.

Hay un desamparo muy grande que tenemos que reconocer, que proviene de una vivencia de desprotección. No nos sentimos contenidos en este momento en esta sociedad por una estructura que basada en criterios, en valores de vida, en normas, en justicia, dé una cierta perspectiva de futuro, genere una cierta esperanza, una cierta previsibilidad.

La inseguridad aparece como tercer problema en una encuesta del mes de marzo de la Facultad de Psicología de la UBA. Miedo/temor, impotencia, preocupación, desprotección, bronca, indignación, angustia y desamparo sobresalen como principales emociones primariamente reactivas frente a la inseguridad.

Pero acá la sensación no es tan solo de incertidumbre, sino de amenaza. La gente siempre, cada día se levanta pensando, no sé qué noticia voy a encontrar que me va a hacer tambalear. Y eso genera un nivel de angustia y de depresión que tiene que ver con este movimiento que menciona, que es un cuadro donde vemos muchas manifestaciones, tanto físicas como neurovegetativas, y de angustia. Y el cuadro panicoso que estamos viendo tan a menudo, que deja abierta la otra gran avenida de conflictos de hoy en día con esto, junto con la angustia, que es la depresión. Distintos tipos de reacciones de depresión están ligadas aquí a la vivencia de pérdida, de soledad, de desesperanza.

Son situaciones que está padeciendo nuestra sociedad y nuestro país, que un tiempo largo lleva incubando, dando síntomas a este país, y en este momento estamos en un momento agudo, ¿verdad?

Estamos a punto de tomar decisiones importantes también como sociedad.

Y lo que uno observa muchas veces cuando lo consultan a uno, tanto cuando lo consultan individualmente en condición de profesional, como cuando se me consulta desde el punto de vista de los sitios sociales en los medios, que vemos muy a menudo. Un sentimiento de mucha desesperanza, de que hay como una falta de credibilidad en los representantes, en los políticos, digamos así, en aquellos que ofrecen una determinada promesa, que como toda promesa cuando no se cumple termina teniendo la cara de la mentira, ¿no? Entonces hay mucho escepticismo, por llamarlo de algún modo.

Según una encuesta de Taquion entre jóvenes de entre 18 y 30 años, el 70,2% de los sentimientos respecto al futuro de los argentinos son “Negativos” y un 81,2% se iría del país.

¿Y eso a la hora de tomar una decisión cómo juega?

Y bueno, la va a tomar uno, dicho en un lenguaje popular sería, muchas veces la gente le dice, ‘elegiré lo que me parece menos malo’. Y otros, que tiene que ver con las abstenciones que ha habido, muchos no ven sentido a la manifestación del voto que es nada menos que uno de los ejercicios de nuestra democracia, ¿no?

No sé si lo ha escuchado o lo ha leído, que si usted está de acuerdo en tomarle un psico técnico a los políticos, pero más allá de la elección, para un trabajo como tal, que requiere tantas responsabilidades, si es que a los políticos hay que hacerle un psico técnico, ¿está de acuerdo o no?

Digamos que para muchísimos trabajos dirigenciales es bueno que la gente que esté ocupando esos cargos tenga un nivel de madurez y un nivel de estabilidad emocional y de amplitud suficiente. Ahora, lo que es muy importante saber es que no se trata de uno o dos test, no se trata de una revista semanal marcada con una cruz, lo que te da, ¿no? Hay test que tienen que ver con saber si, en grandes rasgos, si una es una patología es orgánica o psíquica, que estamos dentro del cuadro de la neurosis, psicosis o perversión, y hay algunos que marcan tendencia de personalidad.

Pero digamos la verdad, si uno lo que quiere hablar es de la salud psíquica de alguien, no son un test, son procesos mucho más largos que tienen que ver con entrevistas, desarrollos, etcétera, para no quedar con una respuesta tan simple que ni sea cierta.

En cuanto a lo que habíamos hablado con anterioridad respecto a votar al menos malo, respecto a declaraciones como estas, ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un líder para una familia, para el país?

Es una muy buena pregunta, porque hoy hablamos de un nuevo tipo de liderazgo. Hoy el líder tiene que ser un individuo, no que tiene que decidir sobre lo que él solo piensa, cree, razona, sino que hoy el líder es el que puede decidir, habiendo primero consultado a otros que forman su equipo, que se sabe trabajar en conjunto, que crea pequeños líderes que vayan a su vez teniendo una autonomía y capacidad de pensar, que nutran la actividad también de conducción de un líder.

El líder tiene la decisión última, es cierto, pero tiene que ser un líder que pueda básicamente escuchar y aprender. Si un líder no puede escuchar, aprender y respetar las diferencias, no estamos en liderazgo, estamos en conducciones autoritarias, dictatoriales, arbitrarias, en último término, perjudiciales.

El tema salud mental ha aparecido en la campaña. Estos últimos días la verdad que se usó más para chicana que para otra cosa, pero si la salud mental es un tema que a veces está de moda, ¿se trata con seriedad? ¿Qué opina usted?

La salud mental se ha puesto mucho más en vigencia, tiene mucho más claro lo importante que es, siempre lo fue, pero parece que en este momento cobra una mayor vigencia, no solamente por tantas crisis impactantes, por tantas situaciones angustiosas que estamos viviendo, tantas sorpresas traumáticas, sino, no olvidemos algo, tuvimos una pandemia en el mundo entero que generó un efecto macro traumático, que dejó aspectos residuales. Qué quiere decir angustia residual: depresiones, duelos incumplidos, miedos a repeticiones. Y presentificó de un modo como nunca antes se había presentificado en esta sociedad de occidente que tiende a negarla, la verdad de la muerte.

Entonces la salud mental ha cobrado un lugar importante porque hay muchos síntomas, hay patologías, depresiones, angustias, y ha abierto los ojos a algo: que haya una población que tenga la posibilidad de acceder a un nivel de bienestar suficiente o de efectividad posible.

Es verdad que Argentina es uno de los países más psicoanalizados o con más psicólogos por habitantes

Hay psicoterapeutas. Antes eran más solamente psicoanalistas, ahora hay distintas ramas, ¿no? Hay indudablemente muchos psicoterapeutas, no quiere decir que los muchos sean necesariamente los mejores, pero tenemos una cantidad interesante de gente que se ha recibido de esto, y hay mucha que también trabaja.

¿Los argentinos vamos mucho a esa terapia?

Sí, se va mucho a terapia, a veces hay que preguntarse a qué terapia, con quién, con qué calidad de ejercicio. No lo mucho siempre es lo mejor, ¿no? Hay que saber elegir. A veces se ha perdido la capacidad, no solamente en la psicología, sino en general, ¿no? Y es muy importante saber cuidarse, saber a quién se elige, por qué no ir a la buena de Dios solamente: ‘Voy a ver qué me dice’. Porque el cuidado personal también es cosa nuestra.

El tema automedicación, en lo que se refiere a antidepresivos o ansiolíticos, ¿subió mucho?

Hay ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Sí, aumentó el consumo, hay nuevas drogas, también con buenos resultados, con menos efectos colaterales.

Es importante saber diferenciar cuándo hace falta y cuándo no.

Y es muy importante también que no haya automedicación. Para eso están los especialistas.

José Eduardo Abadi es médico Psiquiatra, Psicoanalista y Escritor. Participa en forma asidua en medios de comunicación tanto audiovisuales como escritos y brinda servicios particulares y empresariales. Se recibió de Médico en la U.B.A. (1973) y Psiquiatra en U.B.A Hospital Borda (1.976).

Actualmente es Profesor Catedrático de la Licenciatura en Psicología en UADE, Director Académico de la Licenciatura en Psicología en UADE, y docente universitario en diversas casas de altos estudios. Tiene varios libros publicados.

Se destacó como:

Miembro Titular de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional.

Director del Centro de Relaciones Hospitalarias y Comunitarias y de Psicoanálisis aplicado a la Cultura Enrique Racker (APA)

Profesor invitado a universidades e instituciones nacionales e internacionales

Ponente en diversos seminarios en la Asociación Psicoanalítica Argentina.



