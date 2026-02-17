El hecho ocurrió este lunes en aguas del Golfo Nuevo, en la zona de Punta Cuevas, cuando un grupo de siete personas —cuatro buzos y tres instructores— se sumergió como parte de una actividad organizada por la empresa Freediving Patagonia. Al finalizar la práctica, la joven no regresó a la embarcación.

Ads

Según confirmaron desde la Prefectura Naval Argentina a LANOTICIA1.COM, el alerta se activó de inmediato y se puso en marcha el protocolo de emergencia. Durante la noche del lunes, la búsqueda debió suspenderse por falta de visibilidad, pero este martes fue retomada con la ampliación del radio de rastrillaje.

El operativo se concentra en el sector del Parque Submarino, a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local de Prefectura. Allí trabajan embarcaciones, buzos profesionales y personal especializado en tareas subacuáticas.

Ads

En declaraciones televisivas, Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de Prefectura, explicó que se analizan distintas hipótesis. “Puede haberse quedado sin aire, haberse enganchado o haber entrado en pánico por la profundidad. No se descarta nada”, señaló. Según indicó, el grupo se habría sumergido a más de 25 metros.

El instructor que acompañaba a la joven —y que sería su pareja— debió ser asistido en el Hospital Andrés Ísola luego de realizar varias inmersiones al advertir su ausencia. De acuerdo a lo informado, habría intentado ayudarla bajo el agua, pero no logró asistirla.

Ads

Desde Prefectura remarcaron que el objetivo es localizarla “de manera crítica y prioritaria”, utilizando todos los recursos disponibles. El caso permanece abierto y podría sumar nuevas medidas a medida que avance la investigación.

La noticia genera conmoción también en la provincia de Buenos Aires, ya que la joven había viajado desde una escuela de buceo del conurbano para completar su formación y obtener la habilitación que le permitiría realizar trabajos subacuáticos. La búsqueda continúa.