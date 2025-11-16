Frangioli, un experimentado corredor de 66 años, perdió la vida en pleno circuito platense mientras disputaba una fecha del Turismo Internacional.

El momento fatal ocurrió en la última vuelta de la carrera, cuando, a bordo de su Ford Fiesta, se desvaneció, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista.

A pesar de los esfuerzos de los asistentes, que intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, el desenlace fue fatal. El médico presente en el lugar confirmó poco después que el deceso se debió a causas naturales.

El piloto había padecido problemas cardíacos previos. Su yerno Guillermo Quiroga, quien se encontraba en el autódromo, reveló que Frangioli había sufrido un paro cardíaco en el pasado, tenía tres stents coronarios y se encontraba bajo tratamiento médico.

Frangioli fue un referente del automovilismo regional. Campeón de la Clase Super en los años 2005, 2006 y 2018, este 2025 se encontraba nuevamente entre los competidores destacados de la Clase 2. “No tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares”, lamentaron desde la categoría.

"Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre. Rezamos por su descanso en paz y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos", señalaron desde la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).