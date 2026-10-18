Luego de los incidentes en la previa del partido de Sarmiento vs. River, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), informa que el equipo de Junín deberá disputar sus próximos dos encuentros como local en el estadio “Eva Perón” sin público y a puertas cerradas.

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Asimismo, prohibió la concurrencia de público visitante a los partidos en los que la institución actúe como local, hasta que esta Agencia disponga lo contrario mediante un nuevo acto administrativo.

La medida, establecida mediante la Resolución Nº 192/2026, responde a "las graves deficiencias organizativas y de seguridad registradas durante el encuentro que pusieron en riesgo la integridad física de los concurrentes". “Durante el operativo se constató el mal funcionamiento de los dispositivos de lectura y validación de entradas electrónicas en el acceso visitante, lo que provocó importantes demoras y aglomeraciones. Ante estas fallas, el ingreso continuó sin una validación efectiva de los códigos QR. Según las actuaciones policiales, la cantidad de espectadores que accedió al sector habría superado ampliamente las localidades habilitadas”, se añadió.

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“También se detectaron deficiencias en el vallado y en la disposición del corredor de ingreso, ausencia de responsables del club en el punto de mayor tensión y falta de grabación del sistema de videoseguridad durante el encuentro. Además, se hallaron entradas físicas ajenas al sistema de venta exclusivamente virtual previsto para la parcialidad visitante”, se informó.

Según Aprevide, estas circunstancias “generaron situaciones de riesgo, con personas descompensadas que debieron recibir asistencia médica y la intervención de personal policial para restablecer el orden. Por los hechos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 del Departamento Judicial Junín, en una investigación caratulada “Averiguación de ilícito”.”

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“La clausura comprende la totalidad de las tribunas populares, plateas, palcos y cualquier otro espacio habilitado para albergar espectadores. Cumplidos los dos encuentros a puertas cerradas, continuará vigente la prohibición de recibir público visitante hasta una nueva disposición. APreViDe reafirma que el cumplimiento de las condiciones de seguridad es una obligación de las instituciones organizadoras y un requisito indispensable para que el fútbol se desarrolle como una fiesta para todos. La protección de la vida y la integridad de quienes concurren a los estadios es la prioridad del Ministerio de Seguridad bonaerense”, concluyó el organismo.

Horas después que desde APreViDe se informara la sanción que imposibilitará a Sarmiento recibir a sus hinchas en los próximos dos partidos que dispute como local en el Estadio Eva Perón, desde el club se respondió con un comunicado que afirma que la misma no se corresponde y que se buscará revocar la misma con material de prueba que está recopilándose.

El regreso del público visitante es un logro que debemos cuidar entre todos. Los hinchas, con un comportamiento responsable dentro y fuera de los estadios, y los clubes, asumiendo plenamente sus obligaciones como organizadores y garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad. Sostener este camino requiere del compromiso de todos para que ambas parcialidades puedan disfrutar de la fiesta del fútbol en un marco de convivencia y respeto.