El Tribunal de Disciplina de la AFA hizo pública la sanción para Estudiantes, luego del pasillo de espaldas a Rosario Central, en repudio a la decisión de la máxima entidad del fútbol argentino de coronar campeón al Canalla por la Tabla Anual y asegurar que todos los clubes estaban de acuerdo.

Ads

Así, se conoció que Juan Sebastián Verón estará suspendido de toda actividad por seis meses, mientras que los futbolistas mencionados en el informe arbitral deberán cumplir con dos fechas de suspensión en 2026.

Puede interesarte

Según consta en la resolución del Tribunal de Disciplina, la mayor sanción es para Verón porque "es el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club", señalan.

Ads

Así, al dirigente Pincha le cabe una sanción de "seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol", como consecuencia de la infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

En cuanto a los futbolistas, los que fueron mencionados en el informe arbitral deberán cumplir con dos fechas de suspensión. Afortunadamente para ellos, la misma comenzará a regir en 2026, por lo que no correrá para los playoffs del Torneo Clausura 2025.

Ads

A saber, los jugadores suspendidos son: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Para Núñez, por haber sido el capitán, también cabrá la prohibición de ejercer ese rol durante tres meses. Finalmente, la sanción también incluye una multa equivalente al valor de 4000 entradas.

Puede interesarte