En el marco de la sesión extraordinaria que se desarrolla en la cámara baja bonaerense, el diputado Guillermo Castello se refirió durante su alocución a la destitución del senador Edgardo Kueider y tras recordar su filiación partidaria y su ingreso al recinto con una banca del Frente de Todos (FdT) espetó: "Es de ustedes, háganse cargo”. Y agregó: “Tiene que venir un libertario, un libertario como Milei para echar a los corruptos del Congreso”.

En esa línea, continuó relatando una historia personal: “Señor Presidente, el otro día estaba en mi casa, estaba con unos amigos hablando de política, y estaba mi nena ahí dando vueltas, Justina, 12 años, y escuchó la conversación en la que yo estaba hablando del populismo y de la demagogia”

“Cuando terminó la reunión con mis amigos, viene mi hija Justina, de 12 años, y me pregunta: ‘Papá, papá, ¿qué es eso que hablabas? ¿El populismo? ¿La demagogia? ¿De qué se trata?’”, contó y respondió: “Entonces traté de darle una definición, medio abstracta. Por ejemplo, la opción por el corto plazo y el desprecio por el largo plazo, eso define al populismo”.

Y continuó enumerando: “Exaltar los beneficios y ocultar los perjuicios futuros de cualquier medida, porque lo que hace el populismo es esconder siempre lo que no se ve, pone en un primer plano lo que se ve, lo que puede vender a la gente. Privilegiar el consumo por sobre la inversión, censurar la racionalidad económica y la austeridad, eso hace el populismo”.

Y agregó: “Divide a la sociedad entre buenos, que son ellos por supuesto, siempre, y los malos los capitalistas, los inversores, los que ahorran, los que hacen negocios”. Continuando con la historia de su hija dijo: “Traté de darle estos ejemplos, no entendía demasiado entonces busqué, algunos ejemplos históricos”, y mencionó a figuras como Perón, el kirchnerismo, Chávez, entre otros líderes latinoamericanos.

“Seguía sin entender”, explicó y añadió: “Entonces lo que hice es agarrar el proyecto del diputado (Facundo)Tignanelli y le dije: ‘Mirá Justina, leete este proyecto, porque es la quinta esencia del populismo y la demagogia, y como a los chicos de esa edad, como son tabula rasa, no le entran demasiado las palabras, se lo ilustré con imágenes para que entienda mejor, le dije, este proyecto chorrea populismo, transpira demagogia, ahí un poco entendió, señor presidente, este proyecto”.

El diputado hace alusión a la iniciativa impulsada por su par de Unión por la Patria (UxP), que establece que que las empresas de luz no le puedan cortar el servicio a determinado grupo de usuarios que se encuentren en situación de mora. Los apuntados en el proyecto de Facundo Tignanelli son los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y a los que tengan Pensiones no Contributivas y que perciban ingresos no superiores a tres salarios mínimos.

También contempla a los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; a los jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que tengan ingresos por debajo de tres salarios mínimos; a electrodependientes y a los individuos que forman parte del Régimen Especial de Seguridad Social para empleados de Casas Particulares.

Luego de la oratoria de Castello, llegó el turno del diputado peronista que le respondió: “Su hijita tenía 12 años. En esos 12 años habrá visto al Castello de Alsogaray , al de López Murphy, al de Carrió, al de Macri y ahora al de Milei, vio 6 Castellos en todo ese tiempo. También vio al Castello de la Quinta y al Castello de la Sexta. Fue viendo varios Castellos. Pero dicho eso, entiendo también que el diputado Castello, ahora en esta etapa mileísta, trate de copiar a su líder y así como Milei se junta a ver ópera con sus amigos, él se junta a hablar de populismo”.

Y disparó: “Deje a su hija, diputado Castello, que mire Netflix, que se divierta un poco y no la siente a escuchar tener las tertulias que tiene con sus amigos. Y ojo, porque si usted le cuenta de Perón, yo no creo que haya tabula rasa y que los pibes no entiendan, yo creo que los pibes entienden bastante. Si usted le habla de Perón, le habla de Kirchner, le habla de Chávez y le muestra proyectos como este, probablemente su hija va a terminar militando en La Cámpora. Si lo ve a usted y lee todas estas cosas que le muestra, no descarto tener a la joven Justina Castello próximamente en La Cámpora”.

Discusión de fondo sobre el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados

“Señor Presidente, este proyecto sigue los lineamientos históricos de nuestra decadencia, al pie de la letra, no falta nada, el estatismo, el dirigismo, el intervencionismo, el paternalismo, la demagogia, el populismo. El proyecto, para ser concreto, prohíbe el corte o la interrupción de servicios de energía eléctrica, gas, cloacas, agua potable, todos los servicios. Falta Netflix, falta Netflix. Espero no darle esta idea”, señaló en su momento Castello.

Por su parte, Tignanelli destacó “que es un proyecto que tiene profunda justicia social y que los proyectos tienen un contexto en el que se desarrollan, y el contexto que se desarrolla este proyecto es que toda esta serie de personas jurídicas que busca protegerse son personas jurídicas que se les está haciendo muy difícil producto de la liberación de la tarifa”.

Y cargando nuevamente contra su par libertario espetó: “También, además de esa profunda justicia social, tiene un criterio que es llamativo que el diputado Castello se queje, porque tiene un criterio de libre competencia del mercado. Fíjese usted que dentro de los servicios públicos el único servicio que ante la falta de pago no se puede cortar es el servicio del agua potable.

Entonces, si un ciudadano o una persona jurídica tiene que elegir, porque no le alcanza entre qué servicio paga y qué servicio no paga, probablemente termine pagando el que le van a cortar y no el que no le van a cortar. Bueno, esto viene a poner en igualdad de condiciones a la empresa que administra el Estado que a la empresa que administra el sector privado”.