Tras la sentenció de José Luis Espert, la ex Gobernadora bonaerense replicó: "No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas".

El economista rápidamente salió a contestar, y tuiteó: "No hay préstamo del FMI sin programa con el FMI. Son las dos caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3. Lo conocían. Tengan vergüenza y defiéndanlo. No nieguen que votaron ese programa (contra la gente) con el FMI".

Lejos de quedar allí el cruce escaló, y María Eugenia Vidal señaló: Como bien sabes, los aumentos de impuestos tienen que pasar por el Congreso. Cuando vengan, nuestro bloque no los va a votar y le va a poner un freno al gobierno. Pero insisto: no vamos a ser cómplices como quieren La Cámpora y la Izquierda de llevar el país al default".

Y Espert respondió: "El programa firmado con FMI dice que van a ajustar valuaciones fiscales y habilita proyectos de ley para subir impuestos porque en el programa el deficit 0 es solo con suba de ingresos. Es falso que si no era el programa aprobado íbamos a default. Pagabas con R y seguías negociando".

Al respecto, la Diputada del PRO insistió: "1- De nuevo: no se votó un aumento de impuestos. Cuando entren, por supuesto q vamos a votar en contra. 2- Las reservas netas no alcanzan para pagar, ¿proponés q se pague con los USD de los ahorristas que están encajados en el BCRA? Gran propuesta liberal, como entrar en default".