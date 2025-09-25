Según informó ARCA este miércoles por la noche, se alcanzó la registración del cupo de USD 7.000 millones previsto por el decreto 682/2025, por lo que se dio de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo los beneficios de la normativa.

Esto significa que el campo deberá volver a pagar retenciones, más allá de que el foco de los anuncios habían determinado que la exención estaría vigente hasta el fin del mes próximo.

En este sentido, el cese del beneficio llega por el cumplimiento de la propia letra chica del reglamento, que establecía el tope máximo de USD 7.000 millones o el 31 de octubre como fecha límite, pero, a su vez, se da justo horas después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, expresara en las redes sociales su expectativa de que terminara pronto la ventaja de retenciones 0% para el agro argentino.

