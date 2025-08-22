En los primeros minutos de este viernes, El Senado sancionó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, con el Hospital Garrahan como emblema. La iniciativa obtuvo 62 adhesiones y ocho rechazos, que vinieron del bloque libertario y la macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba).

Desde Casa Rosada adelantaron que vetarán la norma.

Antes, la oposición en la Cámara Alta aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, medida que también sería vetada por el Ejecutivo, siempre bajo la premisa de cuidar las arcas del Estado.

Pero esto no fue todo, Milei también recibió un duro revés este jueves en lo que respecta a sus decretos desregulaban organismos públicos. Por impulso opositor, quedaron sin efecto las modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos, la “disolución” de Vialidad Nacional, la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, y los cambios en el INTA y el INTI.

