El Senado rechazó por amplia mayoría los decretos de facultades delegadas del Gobierno que disolvían o modificaban organismos del Estado.

Sobre la disolución y transformación de los organismos como Vialidad Nacional que estaban bajo la órbita del Ministerio de Transporte, se rechazó con 60 negativos, 10 afirmativos y una abstención.

La disolución del Banco de Datos Genéticos se rechazó con 57 votos en contra, 12 a favor y una abstención.

La disolución del INTI y el INTA se rechazó con votos 60 negativos, 9 afirmativos y 1 abstención.

También se rechazó el decreto de necesidad y urgencia sobre nuevo régimen de la Marina Mercante que limitaba el derecho a huelga y el de facultades delegadas sobre reforma de organismos de la cultura.

Una de las oradoras por parte de la oposición fue la representante bonaerense, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria

“Milei le dice a los legisladores que tienen las manos ensangrentadas por votar. ¿Saben quién es el único poder que desaparece cuando hay regímenes autoritarios? Este poder (legislativo). El Poder Judicial siempre queda, el Poder Ejecutivo está reemplazado por alguien autoritario y el poder que desaparece es el nuestro”, sostuvo.

Con dureza, la senadora también aseguró: “Cuando nos quitan a nosotros el poder, se lo quitan a los argentinos. ¿Para qué nos votan sino? Si nosotros cedemos el poder, lo único que hacemos es darle más poder al presidente autoritario, un dictadorzuelo”.

Por su parte, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), fue el último orador y defendió los decretos que presentó el Presidente. "Estamos corriendo a los ñoquis, la mayoría no trabaja. Es una gran masa de militantes acomodados en los estamentos del Estado nacional. Viven a costas del resto. No hagan tanta teatro. Llenaron de militantes el Estado y la tenemos que pagar todos. Los números hablan solos", apuntó.