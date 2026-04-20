El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó al presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje en Israel. El mandatario bonaerense dijo que el libertario culpa a los jefes comunales porque el país “no despega”.

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En sus declaraciones al programa GPS de Rodolfo Graña, Echarren sostuvo que el Gobierno nacional “no hizo un ajuste, sino que abandonó a los jubilados, a las personas con discapacidad y a la obra pública”. En ese sentido, aseguró que, desde los municipios, junto al gobernador bonaerense y otros intendentes, intentan “amortiguar” el impacto de las políticas nacionales para reducir sus efectos en la población.

El jefe comunal también criticó lo que consideró una estrategia del oficialismo para responsabilizar a los gobiernos locales por la situación económica. “Nos quieren culpar a los intendentes de que el país no despega por las tasas municipales”, afirmó, al tiempo que denunció “agresiones” por parte de la administración nacional.

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MILEI ESTUVO AFUERA DEL PAÍS 1 DE CADA 7 DÍAS DESDE QUE ASUMIÓ



Ya hizo 35 viajes al exterior y se tomó 111 días afuera en solo 822 días de gestión.



Se patinó 14 MILLONES DE DÓLARES de tus impuestos PARA TURISTEAR MAS QUE MARLEY. pic.twitter.com/i0jNVU0LnS — Francisco Echarren (@EcharrenF) April 20, 2026

Echarren expresó además su malestar por la agenda internacional del Presidente. “Mientras nosotros estamos tratando de amortiguar todo esto, lo que también nos indigna es que Milei en este momento está cantando en Israel”, señaló, en referencia a la participación del mandatario en un acto en Jerusalén, donde interpretó la canción “Libre”, de Nino Bravo, en el marco de los preparativos por el Día de la Independencia israelí.

🇦🇷🇮🇱 | TIPAZOS: El presidente Javier Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en la televisión israelí mientras Benjamín Netanyahu ondeaba una bandera de Argentina. pic.twitter.com/5134vD1Wbl — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 20, 2026

Por último, Echarren cuestionó la frecuencia y el costo de los viajes presidenciales. Según afirmó, Milei “estuvo afuera del país uno de cada siete días desde que gobierna”, sumando, de acuerdo a sus dichos, 35 viajes y 110 días en el exterior. También estimó que estos desplazamientos implicaron gastos cercanos a los cinco millones de dólares en alojamientos y hasta doce millones si se incluyen los costos del avión presidencial.

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