El intendente de Castelli, Francisco Echarren, confirmó que no buscará la reelección en 2027, una decisión que modifica el escenario político del distrito y deja planteada la discusión sobre su sucesión.

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Según publicó el medio regional Infozona, Echarren realizó el anuncio durante su streaming semanal, donde explicó las razones detrás de su decisión y dejó en claro que no se trata de un retiro de la actividad política.

“Es una decisión familiar y personal no ir por una reelección, pero no piensen que voy a dejar de hacer política. Voy a trabajar por Castelli hasta el día que me muera”, afirmó.

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Una decisión que cambia el escenario político de Castelli

Al explicar su decisión, Echarren señaló que responde a razones familiares y personales, aunque evitó plantearlo como un alejamiento de la política.

El jefe comunal remarcó que continuará involucrado en la vida pública del distrito y que seguirá trabajando por Castelli, pese a que no competirá nuevamente por la Intendencia.

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Por el momento, no adelantó quién podría ser el candidato que represente a su espacio en las elecciones de 2027 ni cuál será concretamente su rol durante ese proceso electoral.

La definición comienza a modificar el escenario político de Castelli, ya que el espacio que conduce Echarren deberá avanzar en la definición de quién buscará sucederlo y darle continuidad al proyecto político y de gestión.

La incógnita sobre su sucesor queda así instalada con más de un año de anticipación respecto de las próximas elecciones municipales.

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La decisión no implica cambios inmediatos en la gestión. Echarren continuará como intendente de Castelli hasta el final de su mandato y seguirá al frente de la administración municipal.

De esta manera, el jefe comunal despejó una de las principales incógnitas rumbo a 2027: no buscará un nuevo mandato, pero tampoco abandonará la política.

“Voy a trabajar por Castelli hasta el día que me muera”, afirmó Echarren, dejando planteado que, aunque no competirá nuevamente por la Intendencia, continuará teniendo un rol activo en la política y en la vida pública del distrito.