“Primero el JP Morgan anticipó recesión. Después el Banco Mundial recortó a la mitad lo que esperaba que crezca la Argentina. Ahora el FMI recortó fuerte su previsión de crecimiento”, lanzó en redes Francisco Echarren.

Ads

E ironizó: “Milei soñaba con el Nobel de Economía. Con tanto cuento, con suerte le dan el de Literatura”.

El Intendente se basó en una nota que señala que el Fondo Monetario Internacional hizo un fuerte recorte en su previsión de crecimiento para Argentina este 2026.

Ads

Ads