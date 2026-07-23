La compañía distribuidora Edelap, que abastece a la región capital de la Provincia de Buenos Aires (incluye los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio) continúa desarrollando operativos de control y fiscalización en toda su área de concesión con el objetivo de detectar y regularizar situaciones de fraude eléctrico que comprometen la seguridad pública y afectan la calidad del servicio.

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En recientes intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad de La Plata, la compañía detectó más de 115 casos de fraude eléctrico correspondientes a usuarios residenciales.

Uno de los operativos se realizó en el barrio El Retiro, de Los Hornos, un loteo que fue normalizado por la distribuidora en 2019 para garantizar el acceso regular y seguro al suministro. Allí se labraron más de 45 actas de comprobación y aproximadamente el 65% de los casos correspondían a suministros que contaban con medidor instalado pero presentaban maniobras que impedían el correcto registro del consumo.

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Por otra parte, en la localidad de Villa Elisa se confeccionaron aproximadamente 70 actas por fraude eléctrico en viviendas residenciales con elevados niveles de demanda energética. En estos casos también se detectaron irregularidades que alteraban el registro de la energía consumida.

Ante las situaciones detectadas, la compañía procedió a labrar las actas correspondientes, eliminar condiciones de riesgo y avanzar con la normalización de las instalaciones intervenidas, priorizando la seguridad de las personas y la integridad de la red de distribución.

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El fraude eléctrico consiste en la manipulación de instalaciones para consumir energía sin su correspondiente registración y pago. Se enmarca en los delitos de hurto o estafa, penado con hasta seis años de prisión. Estas maniobras generan riesgos para la vía pública y perjudican la calidad del servicio que reciben quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

La detección de fraude habilita a EDELAP a aplicar el cobro retroactivo de la energía consumida y no registrada, con los recargos previstos en el Reglamento de Suministro y Conexión; suspender el suministro; y realizar las denuncias penales correspondientes.