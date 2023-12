Luego que una profesional denunciara por redes sociales que niños vieron una película erótica en una clase de Educación Sexual Integral (ESI), el hecho fue desmentido por las autoridades. La denuncia mediática fue replicada por diversos medios.

La Jefatura Distrital de José C. Paz difundió un comunicado desmintiendo que maestras de una escuela de José C. Paz hayan exhibido escenas de sexo explícito y sadomasoquismo de la película “50 Sombras de Grey” a niños de 8 años y que por el hecho algunos alumnos habrían sufrido descompensaciones.

El comunicado dice:

El Inspector Jefe Distrital Lic. Adrián MARTÍNEZ y el cuerpo de Inspectores de este distrito, ponen en conocimiento que en el día de ayer miércoles 29 de noviembre a través del canal de noticias LN+, el periodista Eduardo Feinmann difundió una falsa noticia que involucraba a las escuelas de José C. Paz. Es lamentable que se divulguen noticias sin haber chequeado previamente su veracidad y con este accionar calumnien a las escuelas y a las y los docentes, poniendo en tela de juicio el tratamiento de las ESI - Educación Sexual Integral - en el ámbito escolar y, que se desarrolla garantizando derechos y políticas de cuidado de las y los estudiantes. Expresamos claramente que no existen las denuncias penales mencionadas, dado que el presunto hecho que se menciona NO ocurrió en alguna escuela del distrito.

La denuncia por redes

La que habla es Tati Restovich y el chat es de la cuenta de Instagram de Claudia Cristiano, una abogada de La Matanza:

En escuela pública de José C. Paz proyectaron la película Cincuenta Sombras a alumnos de 8 años. Algunas nenas se descompusieron, vómitos, llantos, una criatura internada. En qué mente retorcida cabe semejante perversión? Ésto es ESI, ésto es Agenda 2030!

Actúen ya! pic.twitter.com/bqrcodGdw6 — Nobody (@Xkillsbird) November 29, 2023

La abogada Cristiano luego hizo una aclaración, y dijo que el video de Restovich no habla de la denuncia del chat, que además no ocurrió en José C. Paz. También dijo que es del índole privado sí se hizo una denuncia o no:

Qué es ESI

“Es el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato”, indica la web de Fundación Huésped.

La Ley Nacional 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado a partir de ella garantizan a nivel nacional, provincial, municipal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir ESI tanto en escuelas de gestión estatal como privada, laicas o confesionales. Incluye a todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y terciario no universitario y a la formación docente, adecuando los contenidos de manera gradual, de acuerdo a la edad de los estudiantes.