El sábado, en el marco de las incidentes entre militantes kirchneristas y la Policía de la Ciudad, y tras una negociación con funcionarios nacionales, Horacio Rodríguez Larreta resultó derrotado, ya que cedió en su operativo policial, que fue desbordado por los manifestantes. En este sentido, no cumplió con ningún sector de la oposición.

Al respecto, la titular del PRO Patricia Bullrich lo cuestionó por su falta de dureza perjudican al partido y a toda la coalición de Juntos.

"En la seguridad no podés tener miedo. Cuando tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Yo cuando puse vallas en el Puente Pueyrredón no me pasaron nunca", dijo el lunes la ex Ministra.

Rodríguez Larreta salió al cruce: "A mi me toca gobernar, no es lo mismo el que opina de afuera".

Y añadió: "La violencia no es el camino, más ahora que hay tanta crispación en la Argentina. Lo voy a seguir defendiendo, con la misma convicción que defiendo el accionar de la Policía".