El jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco habló de la polémica tras conocerse las fotos de lujo de Martín Insaurralde y detalló cómo se tomó la decisión de aceptar la renuncia y disolver la jefatura de Gabinete. “No es un delito, es una falta ética”, señaló en declaraciones a Radio Con Vos y aclaró: “No está bien lo que hizo, por eso el gobernador tomó la decisión que tomó”.

“Esta situación puntual seguro que no tiene un impacto positivo, estoy diciendo seguramente una verdad de Perogrullo, pero yo creo que la gente va a analizar la candidatura de Axel, de Verónica Magario, de la gestión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en todos estos años, y entender que es un hecho aislado de todo lo que se hizo durante todo este tiempo en todas las materias, educación, salud, producción, trabajo”, expresó.

Puede interesarte

En cuanto a la situación legal del exjefe de Gabinete, Bianco puntualizó: “No es un delito, es una falta ética. Ahora, si después de eso hay una denuncia, la justicia investiga, se hace efectiva la prueba de que hay otra cuestión, y bueno, será una cuestión penal”. Y aclaró: “A mí no me resulta satisfactorio, obviamente, lo que pasó. Yo no tengo ese tipo de comportamiento”.

Y en esa línea manifestó: “Tampoco tengo por qué juzgar a nadie, ¿no? Pero yo vivo como hago política. Siempre viví como hago política y hago política como vivo. Pero después cada funcionario tiene que dar las especificaciones sobre sus funciones, su actuación, su vida privada, su patrimonio o lo que sea, o lo que corresponda de lo que sea acusado o lo que esté en discusión. Por eso, la verdad que a ninguno de nosotros nos cae cómodo esta situación porque aparte no la compartimos”.

“Yo prefiero no meterme en una discusión de términos personales de cómo me cae a mí o cómo le cae a otro. Digo, no está bien lo que hizo, por eso el gobernador decidió que no era el tono del gobierno que veníamos teniendo, un tono austero, que no tiene mucho que ver con esta situación puntual” y aclaró que aunque se trata de una situación “privada, pero yo soy de los que piensan, como muchos, que cuando vos sos funcionario público tenés que dar cuenta también de tu vida privada. Y no me estoy refiriendo a lo que pasa dentro de tu casa. Me estoy refiriendo al conjunto de lo que vos hacés, de lo que representás, de lo que parecés y de lo que sos”.

Consultado sobre la decisión de Axel Kicillof de aceptar la renuncia en lugar de echarlo explicó: “En términos de efectividades conducentes es lo mismo, porque en última instancia se lo limitó en el cargo, es cierto, aceptando una renuncia, lo que pasó es que de la misma forma en que el gobernador armó su gabinete originalmente, de la misma forma que luego hizo las modificaciones a lo largo del período de gobierno, en este caso también hizo las consultas que correspondían a los distintos referentes de los distintos factores de nuestro frente político”.

Puede interesarte

Y en ese marco agregó: “Porque nosotros somos muy conscientes que ese es un gobierno de coalición en el marco de un frente político y que las decisiones fundamentales como conformar gabinete, modificar ministros, sacar ministros, poner ministros, siempre se han hecho en consulta con el resto de los referentes de nuestro frente político y en el marco en que se estaban haciendo esas consultas se presentó una renuncia que lo aceptó inmediatamente, eso es lo que pasó”.

“Te lo digo porque yo estaba con Axel cuando nos enteramos y la decisión inicial del gobernador era limitarlo, que no continúe en el gabinete, pero para eso él tenía que hacer las consultas que correspondían”, explicó y detalló que Kicillof estaba sobre el escenario en un acto cuando a él le llegó la información a su celular y que fue él quien lo puso al tanto de lo ocurrido.

“El gobernador está en contacto permanente con todos los ministros, no necesariamente en términos personales con todos, porque de hecho son muchos ministros que están recorriendo permanentemente toda la provincia, están en distintos distritos, en distintas localidades, en sus respectivas oficinas, muchos además en época de campaña tienen un territorio de origen donde están haciendo campañas”, fundamentó sobre la declaración de Kicillof de que no estaba al tanto. Y agregó: “Están en contacto todo ese tiempo con Martín a través de medios telefónicos , de WhatsApp, por teléfono, pero no lo sabía. La relación no era tan cercana. porque además a diferencia de otros ministros, yo estoy permanentemente cerca del gobernador”.

Disolución de la Jefatura de Gabinete de la Provincia

En es punto Bianco adujo que “el gobernador, porque ha decidido a partir de esta situación no tener jefe de gabinete, sino tener una relación más directa con cada uno de los ministros, se van a reabsorber, cuando se presente la nueva ley del ministerio”. Y aclaró: “ A nivel nacional es por constitución nacional que crea la jefatura de gabinete de ministros. En la provincia no hay por constitución una jefatura de gabinete de ministros, de hecho, es un ministerio más, se llama Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Puede interesarte

"Lo decidió el gobernador a partir de esta situación. También había alguna superposición de funciones con algunos de los ministerios, o sea que dada esta situación, el gobernador decidió revisar, adelantar la revisión de esta situación y está trabajando en un nuevo proyecto que obviamente ahora no tiene mucho sentido enviarlo a la legislatura en todo este tiempo porque tampoco va a ser tratado”, explicó.