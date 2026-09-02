El insólito furcio de un concejal de Ensenada: quiere rebautizar un paseo con el nombre de "Lionel Ángel Messi"
Sergio Pesado, de La Libertad Avanza, propuso bautizar con el nombre del capitán de la Selección Argentina al Paseo Costero de Punta Lara, pero cometió un llamativo furcio al referirse al futbolista. El oficialismo de Mario Secco rechazó la iniciativa y lo cruzó con dureza.
Una particular polémica se desató en el Concejo Deliberante de Ensenada luego de que el bloque de La Libertad Avanza impulsara una propuesta para bautizar el Paseo Costero de Punta Lara con el nombre de Lionel Messi.
La iniciativa fue presentada por el concejal libertario Sergio Pesado, quien destacó la trayectoria internacional del capitán de la Selección Argentina y planteó que sería un reconocimiento apropiado para una figura de alcance mundial.
Pero la defensa del proyecto dejó un momento insólito. Al mencionar al futbolista, Pesado lo llamó “Lionel Ángel Messi”, cuando su nombre completo es Lionel Andrés Messi.
“Qué mejor ponerle el nombre de Lionel Ángel Messi, que es una figura reconocida mundialmente, ¿no? Es el abanderado de todos los argentinos, creo, hoy”, sostuvo Pesado.
El concejal incluso imaginó cómo quedaría la denominación del paseo y vinculó el eventual homenaje con la gestión municipal: “¿Sabés qué lindo que el día de mañana digan: ‘el Paseo Costero que hizo Mario Secco se llama Lionel Ángel Messi’”.
El oficialismo salió al cruce
La propuesta generó un fuerte rechazo del bloque oficialista, alineado con el intendente Mario Secco. El concejal Luis Blasetti calificó la iniciativa como una “tomada de pelo” y una “burla a la ciudadanía de Ensenada”.
El edil aprovechó además el debate para cuestionar al Gobierno nacional por la situación de la obra pública y sostuvo que los libertarios pretenden apropiarse políticamente de una infraestructura financiada por el municipio.
“Es burlarse de la ciudadanía de Ensenada cuando sabemos que el Gobierno de Milei son todos unos cachivaches, no hicieron una obra”, lanzó Blasetti.
Y agregó: “Se viene a apoderar, a decir, a marcar con el dedito para ellos qué es lo que tiene que llamarse cuando no ponen un peso, no invierten en nada, no saben lo que están haciendo, no piden pedidos de informe. Entonces, ya estamos cansados de que nos tomen el pelo”.
Finalmente, la iniciativa libertaria no prosperó y el debate terminó dejando una particular postal de la política ensenadense: un proyecto para homenajear al capitán argentino que quedó en segundo plano frente al insólito rebautismo de Lionel Messi como “Lionel Ángel”.
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