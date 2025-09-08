En 25 de Mayo, la elección legislativa celebrada el 7 de septiembre de arrojó un final ajustado aunque el oficialismo de Acción Ciudadana se llevó la victoria a pesar de ir separado de la Alianza La Libertad Avanza.

El jefe comunal, Ramiro Egüen, logró un importante triunfo dado el contexto. Este dirigente fue uno de los primeros en pasar de Juntos por el Cambio a LLA pero al no acordar los nombres para las candidaturas locales, fue por afuera con Acción Ciudadana.

En las elecciones del 7 de septiembre, Acción Ciudadana quedó primera con 38,17% de los votos, seguida de Fuerza Patria con 36,79% y lejos, en tercer lugar, La Libertad Avanza con 14,24%.

De esta manera, el oficialismo logró adjudicarse la victoria y renovar el Concejo Deliberante con tres bancas: Mercedes Scquillaci (secretaria de Gobierno), el abogado Francisco Recalt y Mariana Fumarco (directora de Medio Ambiente). Además, obtuvo dos de los tres lugares en el Consejo Escolar, que serán ocupados por Mariano Rossi y María Bolaño . Por su parte, la oposición representada por Fuerza Patria también cosechó tres bancas en el Concejo, que serán asumidas por Fernando Herraiz, la actual edil Ana Paula Panaccio y Javier Méndez, y logró colocar a Gabriel Blanco en el Consejo Escolar.

