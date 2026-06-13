A diez días de la violenta agresión que sufrió el docente Gastón Valdez dentro de una escuela de Tandil, la causa judicial avanza en dos frentes. Mientras continúa la investigación penal por las graves lesiones que sufrió el profesor, su abogado, Daniel Alonzo, confirmó que también preparan una demanda civil y advirtió que irán "hasta las últimas consecuencias" para determinar todas las responsabilidades.

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Las definiciones fueron realizadas por Alonzo durante una entrevista con el programa "La Mañana" (Tandil FM 104.1, Eco TV y El Eco Streaming), donde brindó detalles sobre el avance de la causa y el estado de salud del docente.

El ataque ocurrió el pasado 1 de junio en el colegio San José de Tandil. Según explicó el letrado, Valdez ya se constituyó como particular damnificado en la causa penal, una figura que le permite participar activamente de la investigación, aportar pruebas y seguir de cerca las actuaciones judiciales.

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La causa está caratulada como "Lesiones graves". El agresor es un estudiante menor de edad, de entre 16 y 18 años, por lo que el caso se encuentra bajo el régimen penal juvenil.

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Alonzo sostuvo que el estado de salud del docente refleja la extrema violencia del ataque. Valdez fue sometido esta semana a una compleja intervención quirúrgica y ya recibió el alta médica, aunque continuará con la recuperación en su domicilio.

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Durante la operación, los médicos detectaron lesiones que no habían sido advertidas en los estudios iniciales, lo que obligó a extender la cirugía. "Por unos milímetros más, Gastón podría haber perdido el ojo", reveló el abogado.

Según relató Alonzo, el docente intentaba ordenar el aula cuando fue increpado por el alumno. "Quiso poner orden y ahí el agresor lo prepoteó y después lo golpeó", explicó.

Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad. El docente padeció múltiples fracturas faciales, entre ellas en el seno maxilar, el arco cigomático, la mandíbula, el hueso malar y la nariz, además de importantes daños en tejidos blandos y otras complicaciones derivadas del fuerte impacto.

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Más allá de la causa penal, la familia también avanzará con acciones civiles por daños y perjuicios. La demanda buscará una reparación económica por las consecuencias físicas, laborales y emocionales que dejó el ataque.

"Estamos viendo los alcances de la responsabilidad, no solo del menor sino también de los responsables legales y de todas las personas o instituciones que hayan tenido participación en esta situación", señaló Alonzo.

En ese marco, el abogado confirmó que se analiza la eventual responsabilidad del colegio. Si bien aclaró que aún están estudiando el expediente, adelantó que en las próximas semanas definirán los alcances de la presentación judicial.

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Además, cuestionó la respuesta inicial del establecimiento tras la agresión. Según relató, en un primer momento se evaluó trasladar al docente en un remis a un centro de salud, aunque finalmente fue una compañera quien lo llevó en su propio vehículo para recibir atención médica.

Sobre el final de la entrevista, Alonzo definió el episodio como un "caso testigo" de una problemática que, a su entender, se repite cada vez con más frecuencia en las escuelas.

"Lo que le pasó a Gastón refleja algo que viene pasando en la sociedad, donde hay mucha intolerancia y violencia, y una realidad de lo que pasa en la comunidad educativa", sostuvo.

Finalmente, transmitió el agradecimiento del docente a las personas de Tandil y de distintos puntos del país que manifestaron su solidaridad y acompañamiento durante los últimos días.