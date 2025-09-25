El abuelo de Brenda y Morena dijo que "no se está investigando lo suficiente" el triple crimen
Antonio aseguró que los únicos que estuvieron con la familia de las víctimas fueron los periodísticas.
Antonio, abuelo de Brenda Loreley Del Castillo y Morena Verdi, dos de las jóvenes asesinadas tras haber desaparecido en La Matanza, hizo duras críticas hacia el accionar de la justicia y de las fuerzas de seguridad, denunciando que “no se está investigando lo suficiente”.
“Los único que estuvieron con nosotros son ustedes”, dijo el abuelo en referencia al periodismo.
“Bullrich se tiene que ocupar del narcotráfico”, disparó Antonio. “Ayer el ministro de seguridad de la provincia decía que cuando llegaron a la casa había personas limpiando la sangre y que estaban demorado, ¿Como puede ser? Si están buscando 3 chicas y están limpiando sangre ¿Qué son? cómplices”, dijo cuestionando a Javier Alonso.
Antonio cuestionó que los procedimientos esenciales como el barrido de celulares hayan avanzado con demoras. Las jóvenes desaparecieron el viernes por la noche, luego de que fueran vistas subiendo a una camioneta blanca. Sus cuerpos fueron hallados días después en el fondo de una casa en Villa Vatteone, Florencio Varela, tras identificar el dispositivo móvil de al menos una de ellas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión