Decenas de vecinos, vecinas y allegados despiden hoy al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18), donde el velatorio se extiende hasta las 20 horas.

Ads

El velatorio es transmitido en directo a través de las redes sociales Facbeook e Instagram del Municipio.

Oficios religiosos católico y evangélico formaron parte de la despedida donde, además, asistieron dirigentes del peronismo bonaerense. Entre ellos asistieron el gobernador Axel Kicillof, el diputado y titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, funcionarios del gabinete bonaerense, intendentes actuales, el exgobernador Felipe Solá, la exsenadora Hilda González de Duhalde, entre otros

Ads

Puede interesarte

El fallecimiento del histórico jefe comunal, ocurrido este lunes a los 84 años, activa el proceso de sucesión en el Ejecutivo municipal.

Según lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no habrá convocatoria a elecciones. La normativa, modificada en 1993 mediante el artículo 123 de la Ley 5109, determina que “en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél.”

Ads

De este modo, el reemplazo natural es Carlos "Turco" Balor, primer concejal electo en 2023, estrecho colaborador de Mussi y actual secretario de Obras Públicas. Balor será quien asuma la conducción del municipio hasta la próxima renovación del Concejo Deliberante. La norma también aclara que, en caso de que el primer candidato no pueda asumir, lo hará el segundo y así sucesivamente, hasta completar la línea sucesoria.