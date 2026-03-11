La vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo eco de la polémica que explotó en redes sociales tras el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Estados Unidos con su esposa en la comitiva oficial del presidente Javier Milei.

En su cuenta de Instagram, Villarruel replicó un posteo que apunta irónicamente al recorte fiscal del Gobierno: “El ajuste lo paga la política, jaja”. El mensaje acompaña un video en el que Adorni intenta justificar la presencia de su mujer, Bettina Angeletti, en el avión presidencial.

El jefe de Gabinete explicó que su esposa originalmente iba a viajar el 26 de febrero, pero que por cambios en la agenda del viaje a Nueva York, Presidencia la invitó a sumarse para que pudieran encontrarse. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo en declaraciones a A24.

La respuesta de Villarruel refleja la tensión interna dentro del oficialismo y el debate sobre los límites de los gastos del Estado. La crítica se hizo sentir también fuera del Gobierno: María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, pidió coherencia al jefe de Gabinete ante el episodio, recordando su historial de críticas a los gastos públicos.

En redes sociales, la polémica no tardó en viralizarse, con usuarios señalando la contradicción de Adorni, quien históricamente cuestionó los gastos del Estado, y ahora aparece involucrado en un viaje que despertó cuestionamientos y comentarios irónicos desde todo el arco político.

