“El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte del alerta naranja para este viernes en territorio bonaerense.

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El aviso alcanza al AMBA, el centro-este, parte de la costa y del norte provincial.

El resto de la Provincia, excepto el extremo sur, está afectado por un alerta amarillo.

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Se espera que las tormentas se desaten en horas de la tarde de este viernes, en el marco del fenómeno de El Niño, que prevé copiosas lluvias para la última mitad del año.

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