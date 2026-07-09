Facundo Tello, árbitro oriundo de Bahía Blanca, sancionó un polémico penal a favor de Francia en el duelo contra Marruecos, en Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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A los 24 minutos del primer tiempo, en un contraataque, el delantero del Real Madrid encaró y, dentro del área, cayó tras un cruce de Noussair Mazraoui.

La imagen que hicieron viral en Marruecos sobre el penal del primer tiempo... ¿Qué te pareció?



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En ese momento, el juez inmediatamente sancionó penal. Más allá de eso, el VAR (a cargo de Hernán Mastrángelo, otro argentino) revisó la jugada para analizar cómo fue el contacto del defensor marroquí con el crack francés.

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Los encargados del VAR ratificaron la decisión de Tello, quien no revisó la jugada en la pantalla en el campo de juego.

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Finalmente, a los 28' del PT, Mbappé ejecutó el penal y el arquero Bono le tapó el remate a la estrella del Merengue.

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Más allá del penal errado, el 10 de Francia se tomó revancha y marcó un golazo a los 15' del ST. Ousmane Dembélé, a los 21', aumentó la cuenta sentenciando el pase a la semifinal el 14 de julio, en Dallas, donde espera por España o Bélgica.