El arrecifeño Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro y coronó un 2025 histórico para el automovilismo argentino
El piloto bonaerense tuvo un año sin precedentes, tras consagrarse campeón en tres categorías distintas. Anoche cerró una temporada inolvidable al quedarse con el máximo galardón del deporte argentino.
Agustín Canapino, referente del automovilismo y orgullo de la provincia de Buenos Aires, se quedó con el Premio Olimpia de Oro y cerró un 2025 histórico, tras consagrarse campeón en tres categorías nacionales. El piloto de Arrecifes fue el gran ganador de la noche organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos en la Usina del Arte.
El “Titán” obtuvo primero el Olimpia de Plata en automovilismo y luego fue distinguido con el máximo galardón del deporte argentino. Superó en la terna a Franco Colapinto, recientemente confirmado como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1, y a Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en Challenger.
Durante la temporada, Canapino logró su quinto título en el Turismo Carretera, además de coronarse en TC Pick Up y en el Turismo Carretera 2000, una categoría que tuvo su primera temporada oficial. Con esas conquistas alcanzó 18 títulos en su carrera, convirtiéndose en el piloto más ganador de la historia del automovilismo argentino y dejando atrás el récord de Juan María Traverso.
“Este año no le puedo pedir más nada a Papá Noel. Le doy vacaciones”, expresó Canapino al recibir el premio mayor. Emocionado, también recordó a su padre, una presencia constante en cada uno de sus logros: “Con cada cosa linda que me pasa, es mirar al cielo y pensar en mi viejo”.
Otras figuras destacadas de la noche
La entrega de los Premios Olimpia 2025 también tuvo otras actuaciones destacadas. En polo, la sorpresa fue Poroto Cambiaso, de 20 años, quien se impuso a su padre Adolfo y a su primo Bartolomé Castagnola tras una temporada consagratoria con La Natividad-La Dolfina.
En tenis, el marplatense Horacio Zeballos obtuvo el Olimpia de Plata luego de un año excepcional en dobles, con títulos en Roland Garros y el US Open. En natación, la joven Agostina Hein, de apenas 17 años, fue reconocida tras una temporada impactante, con récords nacionales y medallas internacionales.
El ajedrez distinguió a Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años que ya sueña con convertirse en gran maestro, mientras que en motociclismo fue premiado Valentín Perrone por su debut y destacada actuación en el Mundial de Moto3.
En fútbol, el Olimpia quedó en manos de Ángel Di María, quien fue campeón con Benfica y luego regresó al país para ser figura en Rosario Central. Además, hubo reconocimientos para integrantes de la Selección argentina.
Un cierre cargado de emoción
El momento más conmovedor de la ceremonia llegó con la entrega del Premio Olimpia Infinito a Diego Armando Maradona. Sus hijas, Dalma y Gianinna, recibieron el galardón y reclamaron justicia por la muerte del Diez: “Un premio argentino para el más argentino de todos”.
Con su consagración, Agustín Canapino no solo cerró el mejor año de su carrera, sino que volvió a poner al automovilismo bonaerense en lo más alto del deporte nacional.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión