La Selección Argentina volvió a mostrar su ADN competitivo, aunque con poco brillo. Sin Lionel Messi, que fue baja a último momento por precaución, el equipo de Lionel Scaloni se impuso 1-0 ante Venezuela en un amistoso jugado en el Hard Rock Stadium de Miami, que tuvo un marco pobre, con apenas un 20% de su capacidad ocupada.

El único gol de la noche lo marcó Giovani Lo Celso a los 31 minutos del primer tiempo, tras una buena combinación con Lautaro Martínez, el bahiense que volvió a ser el motor ofensivo de la Scaloneta. El arquero venezolano José Contreras le negó el festejo en al menos cinco ocasiones claras, pero el delantero de Bahía Blanca se llevó todos los elogios por su entrega y protagonismo.

El encuentro dejó sensaciones encontradas. Argentina dominó la pelota y mostró superioridad, pero le costó trasladarla al marcador. Nicolás Paz, el joven mediocampista del Como de Italia, ocupó el lugar de Messi y tuvo un arranque prometedor que se fue diluyendo con el correr de los minutos.

🌟🇦🇷 EL GOL DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA. pic.twitter.com/Kv5mZ5sOfx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 11, 2025

Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo tras la salida de Fernando Batista, ofreció poco en ataque, aunque dispuso de una chance muy clara antes del gol argentino: el atacante Alejandro Márques erró un gol increíble con el arco vacío, cuando el Dibu Martínez ya estaba fuera de la jugada.

"NADIE PUEDE BAJAR LA VARA... VESTIR ESTA CAMISETA ES UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE"



Giovani Lo Celso, autor del gol del triunfo de Argentina, habló con @gastonedul tras el amistoso. pic.twitter.com/jSmGOiPI0z — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

En el complemento, Scaloni movió el banco y dio minutos a Giuliano Simeone, Nicolás González y Leonardo Balerdi. Pese al dominio, la Selección no logró ampliar la diferencia y cerró una noche discreta, aunque con victoria.

Desde un palco, Messi observó tranquilo el desarrollo del partido, mate en mano, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. Su presencia fuera del campo fue igualmente celebrada por los hinchas que se acercaron al estadio.

“Lo que caracteriza a este grupo es la competencia, no dar una pelota por perdida. Scaloni nos dice que nadie puede bajar la vara”, destacó Lo Celso tras el triunfo.

El resultado sirvió para mantener la racha positiva y seguir ajustando piezas de cara a los próximos compromisos. Aun sin Messi, la Scaloneta volvió a demostrar que el hambre de ganar sigue intacto.