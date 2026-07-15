El oriundo de Bahía Blanca marcó su tercer gol en el Mundial y metió a la Argentina en la final tras el cabezazo que provino de un centro de Lionel Messi. El “Toro” también dejó un momento para la reflexión en medio de la euforia y recordó a su familia y su padre Mario "Pelusa" Martínez.

Ads

Sus declaraciones post partido:

Puede interesarte

Es muy fuerte de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, me acuerdo de ese día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final.

Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio, disfruto de todo esto, mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo tres cambios y hoy soy un hombre, disfruto de la vida.

Lo soñé, se lo dije a Alexis, que iba a hacer un gol. Me quedó a mí, Enzo hizo un golazo también y al final ahora que estoy más tranquilo te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho.

Ellos han presionado sesenta minutos, después ya no daban más. Empezaron, cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota, hicimos ancha la cancha y, al final, conseguimos los dos goles. Después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo.

Ads