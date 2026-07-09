El árbitro bahiense y argentino Facundo Tello volverá a ser protagonista en la Copa del Mundo 2026 al ser designado para impartir justicia en el encuentro entre Francia y Marruecos, que abrirá este jueves los cuartos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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El partido se jugará desde las 17.00 en el Gillette Stadium de Boston y podrá verse por DSports y Paramount+.

Con esta designación, Tello dirigirá su sexto partido en la historia de los Mundiales y el tercero en la actual edición, consolidándose como uno de los árbitros argentinos con mayor presencia en el máximo torneo del fútbol.

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Como es habitual, el bahiense estará acompañado por los asistentes argentinos Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro actuará como juez de reserva, conformando un equipo arbitral completamente argentino.

En el Mundial 2026, Facundo Tello ya dirigió los encuentros Canadá-Bosnia (0-1) y Sudáfrica-Corea del Sur (1-0), ambos correspondientes a la fase de grupos.

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Su experiencia mundialista comenzó en Qatar 2022, donde arbitró Suiza-Camerún (1-0), Corea del Sur-Portugal (2-1) y Marruecos-Portugal (1-0), este último por los cuartos de final.

Además de su trayectoria en los Mundiales, Tello acumula una destacada carrera internacional. Fue árbitro en la Copa Libertadores, la liga de Arabia Saudita, la Champions de Oceanía, donde dirigió la final, y también arbitró la final de la Copa Libertadores 2024. Asimismo, integró el plantel arbitral de la última Eurocopa, ratificando su reconocimiento en el ámbito internacional.

Qué dijo el DT Francés, Didier Deschamps, sobre la designación:

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"Ustedes (por los periodistas) pueden hacerse las preguntas que quieran. Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros", indicó el seleccionador francés.

"Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido", dijo sobre el partido que Argentina le ganó a Egipto de manera agónica.