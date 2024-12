El balcarceño Diego Ciantini coronó la última fecha del Turismo Carretera con una victoria en el Autódromo Mouras, resultado que le permitió cerrar la temporada en el tercer puesto del campeonato general. Sin embargo, la competencia quedó envuelta en la polémica debido a un incidente que perjudicó al líder del torneo, Mariano Werner, tras la intervención de un grupo de hinchas.

Durante la carrera, los hinchas de Chevrolet invadieron la pista en la recta principal y arrojaron papeles al paso del Ford Mustang de Werner. Estos ingresaron en la toma de aire del auto, lo que obligó al piloto a entrar a boxes y lo relegó al puesto 24°, dejándolo fuera de la lucha por el campeonato. Julián Santero, quien terminó segundo detrás de Ciantini, aprovechó la situación y sumó los puntos necesarios para consagrarse campeón.

Ciantini fue recibido este domingo por la noche por sus fanáticos de Balcarce en el cruce de las rutas 226 y 55, tras su victoria. Sin embargo, el piloto expresó su indignación por lo ocurrido. “El público no puede estar cerca de los autos en una definición. Se vio claramente cómo lo perjudicaron a Mariano, pero tranquilamente me podría haber pasado a mí. Esto no se puede repetir”, manifestó a la radio local FM 100.9.

la peor definición de campeonato que he visto. en serio creen que esta gente es hincha de chevrolet? mamita, me guardo lo que pienso, el “campeón” le viene pegando a werner hace tiempo, no se bancaba un mano a mano ni en pedo pic.twitter.com/qoDuvfgTg3 — aldi (@aldiespinola) December 1, 2024

La carrera, que inició con Agustín Canapino, Otto Fritzler y Julián Santero en los primeros lugares, prometía ser un cierre vibrante para la temporada. Werner, que partía desde la cuarta posición como líder del campeonato con 174,25 puntos, tenía una leve ventaja sobre Santero, quien acumulaba 162,5 unidades. Sin embargo, el incidente en la pista alteró el desenlace esperado.

El Turismo Carretera cerró el año con una nota agridulce. Aunque Ciantini celebró su victoria y Santero se quedó con el título, el incidente con Werner dejó un sabor amargo. El escándalo también puso en evidencia fallas organizativas en el evento. La falta de seguridad permitió que los hinchas se ubicaran peligrosamente cerca de los autos, lo que generó críticas por parte de los equipos.