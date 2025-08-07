Según las más de 40 consultoras que participan del informe del Banco Central, estiman que la inflación de julio concluyó en 1,8% y que el IPC de agosto tendrá una variación de 1,7%.

Ads

El dato oficial del Indec se conocerá el 13 de agosto. Además, el REM pronostica que el dólar cerrará el año arriba de $1400.

También prevé una cifra del 1,7% de inflación en septiembre; del 1,7% en octubre, del 1,5% en noviembre y del 1,7% para diciembre. En ese sentido, para el número anual de 2025 estima un cierre de 27,3%.

Ads

Ads