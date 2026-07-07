En la sexta encuesta del año, los participantes del REM pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2% para el mes pasado, apenas una décima por debajo del informe oficial emitido por el Indec.

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Según las proyecciones relevadas en el reporte del Banco Central, los consultados estiman que la inflación mensual quebrará el umbral del 2% recién a partir de agosto. La mediana de las expectativas desciende a 1,8% en el octavo mes y en septiembre. Para octubre y noviembre, el pronóstico se ubica en 1,7%, mientras que en diciembre se anticipa un leve repunte a 1,8 por ciento.

Asimismo, la mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.482 para julio, con subas mensuales que lo llevan a $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre. Para noviembre, la proyección alcanza $1.621 y cierra el año en $1.673 por dólar en diciembre.

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