El Banco Provincia anunció nuevos planes de refinanciación de deudas para familias, pymes y trabajadoras de casas particulares, en un contexto de aumento de la morosidad y dificultades para afrontar obligaciones financieras.

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El presidente de la entidad, Juan Cuattromo, explicó que la situación responde al impacto de la caída del poder adquisitivo, el incremento de las tarifas y la menor actividad económica en sectores vinculados al mercado interno.

“Es la mayor morosidad desde la crisis de 2001”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Provincia, y sostuvo que cuando “la gente no tiene salario y aumentan los costos, tiene menos plata para pagar la tarjeta y eso se traduce en la mora”.

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Cuattromo señaló que, mientras algunos sectores como el hidrocarburífero, el agro de gran escala, el sistema financiero y la ganadería exportadora mantienen crecimiento, otros vinculados al consumo interno atraviesan una situación más compleja.

“Si uno mira el salario, la estructura del empleo, el nivel de apertura y la dinámica del consumo, hay una decisión del Gobierno de ajustar en trabajadores y pymes”, sostuvo el titular del Banco Provincia.

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En ese sentido, indicó que la entidad viene trabajando en herramientas para reducir el impacto financiero sobre los sectores más afectados. “No podemos cambiar la política económica, pero podemos aportar para que la carga financiera sea más baja”, remarcó.

El nuevo esquema contempla líneas de refinanciación para pymes con las tasas más bajas del sistema, según explicó Cuattromo. También incluye alternativas para familias y un plan específico destinado a empleadas de casas particulares, uno de los sectores donde, según el funcionario, más empleo se perdió.

“Vamos identificando segmentos o personas donde aparecen niveles de morosidad elevados para ofrecer las opciones de refinanciación más competitivas que tenemos en términos de tasas y plazos”, detalló.

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Según Cuattromo, cerca del 20% de las empresas presentan dificultades para afrontar sus compromisos, por lo que el Banco Provincia continuará lanzando herramientas de alivio financiero para acompañar a los sectores con mayores dificultades.