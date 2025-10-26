Los padres del presidente Javier Milei, Alicia y Norberto, votaron este domingo en una escuela de Vicente López, donde se vivió un curioso momento cuando la madre del mandatario se dio cuenta de que se había olvidado el documento.

EL BLOOPER DE LA MAMÁ DE MILEI I Alicia Lussich fue a votar y se dio cuenta que se confundió: llevó la licencia de conducir en vez del DNI. Volvió a su casa a buscarlo y luego regresó a la escuela. https://t.co/PJzrlWm1dq pic.twitter.com/Yr4zM8JjZp — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 26, 2025

Al llegar al Instituto Pedro Poveda, Alicia advirtió que había llevado la licencia de conducir en lugar del DNI, por lo que tuvo que regresar a su casa para buscarlo. Mientras tanto, su esposo Norberto ingresó solo al establecimiento y emitió su voto.

El episodio ocurrió pasadas las 10.00 de la mañana. En esta ocasión, Karina Milei no acompañó a sus padres, como sí lo había hecho en elecciones anteriores.

Una vez de regreso, Alicia pudo finalmente votar y, al salir, se detuvo unos segundos frente a la prensa. Consultada sobre la demora, respondió entre risas: “Traje la licencia de conducir”. Luego se retiró junto a su esposo, que la esperaba en la camioneta.

