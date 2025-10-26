El blooper de la madre de Milei en una escuela de Vicente López: tuvo que volver a su casa a buscar el DNI
Alicia Lussich protagonizó un curioso momento en el Instituto Pedro Poveda al darse cuenta de que había llevado la licencia de conducir en lugar del DNI y tuvo que volver a su casa para buscarlo.
Los padres del presidente Javier Milei, Alicia y Norberto, votaron este domingo en una escuela de Vicente López, donde se vivió un curioso momento cuando la madre del mandatario se dio cuenta de que se había olvidado el documento.
Al llegar al Instituto Pedro Poveda, Alicia advirtió que había llevado la licencia de conducir en lugar del DNI, por lo que tuvo que regresar a su casa para buscarlo. Mientras tanto, su esposo Norberto ingresó solo al establecimiento y emitió su voto.
El episodio ocurrió pasadas las 10.00 de la mañana. En esta ocasión, Karina Milei no acompañó a sus padres, como sí lo había hecho en elecciones anteriores.
Una vez de regreso, Alicia pudo finalmente votar y, al salir, se detuvo unos segundos frente a la prensa. Consultada sobre la demora, respondió entre risas: “Traje la licencia de conducir”. Luego se retiró junto a su esposo, que la esperaba en la camioneta.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión