El bonaerense Enzo Fernández volvió a ser protagonista en la Selección argentina. En la victoria 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, el volante abrió el marcador y dejó varias definiciones que marcaron el pulso de la noche: autocrítica, un fuerte respaldo a un compañero y un mensaje que no pasó desapercibido.

Ads

Nacido el 17 de enero de 2001 en el partido de San Martín y criado en Villa Bonich, Fernández dio sus primeros pasos en el fútbol en un club de barrio antes de llegar a River Plate, donde inició el camino que lo llevó a la Selección. Hoy, ya consolidado como una pieza clave, sigue dejando su marca también con la camiseta argentina.

#SelecciónMayor

🗓 #AmistosoInternacional



⚽️ #Argentina 🇦🇷 1 - Mauritania 0 🇲🇷



✍ Enzo Fernández marcó a los 16 minutos tras el centro de Nahuel Molina.#TodosJuntos 🙌pic.twitter.com/DSWA4uzaD5 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 27, 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue de mayor a menor. Mostró una buena versión en el primer tiempo, donde además del gol de Fernández llegó el tanto de Nicolás Paz. Sin embargo, en el complemento bajó la intensidad, el rival creció y logró descontar en la última jugada, lo que dejó algunas dudas pese al triunfo.

Ads

Tras el partido, Fernández analizó el rendimiento y no esquivó la autocrítica. “La cancha no estaba en malas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro juego”, aseguró, en una frase que rápidamente generó repercusión por tratarse del estadio de Boca. De todos modos, valoró el encuentro como parte de la preparación: “Sirve para lo que viene y para refrescar la idea del entrenador”.

El mediocampista también se refirió a la lesión de Panichelli, que golpeó fuerte al grupo. “Le dedicamos la victoria. Es muy triste lo que pasó, estamos golpeados y le deseamos una pronta recuperación”, expresó, reflejando el clima puertas adentro del plantel.

Ads

"Enzo Fernández"



Por el palazo que le dejó a La Bombonera tras el partido de la Selección. pic.twitter.com/kntZQPmhGP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 28, 2026

En esa misma línea, remarcó la importancia del grupo en este proceso: “La unión y la fuerza que tenemos es lo que sostiene a la Selección”, explicó, y contó que intenta acompañar a los jugadores más jóvenes para que se adapten rápidamente.

Con el Mundial en el horizonte, Fernández fue claro sobre el objetivo. “Estamos con la cabeza en eso. Vamos a defender el título”, lanzó. Una frase que resume el espíritu de un plantel que, más allá de las pruebas y las bajas sensibles, ya empieza a enfocarse en el gran desafío que se viene.