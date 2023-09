El tenista Sebastián Báez se convirtió en el único tenista argentino en alcanzar la tercera ronda del US Open tras vencer al brasileño Felipe Meligeni Alves por 7-6, 6-4, 6-4 y abandono. El bonaerense, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, salió victorioso por una lesión muscular en la pierna derecha que sufrió el número 170 del mundo.



El oriundo del partido bonaerense de San Martín, de 22 años y campeón este año en el Córdoba Open, Kitzbuhel, Austria, y Winston Salem, Estados Unidos el sábado último, debutó en el US Open el martes con un triunfo sobre el croata Borna Coric (27) y en tercera ronda se cruzará con el ruso Daniil Medvedev (3) o el australiano Christopher O'Connell (69).



"No está bueno ganar de esta manera, y menos ante alguien al que conozco desde muy chico, así que le deseo que la lesión no sea nada grave. Yo salí a dejarlo todo en la cancha, como siempre lo hago. Después, se puede dar el triunfo o no, pero después de cada partido siempre me voy a dormir tranquilo conmigo mismo", dijo Báez tras su clasificación.

Por su parte, el platense Tomás Martín Etcheverry (34) cayó ante el suizo Stanilslas Wawrinka (49) por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-2, en otro partido de la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. El joven de 24 años venía de ganarle por 6-3, 6-7 (3), 1-6, 6-4 y 7-6 (10-5) al finlandés Otto Virtanen (134), surgido de la qualy, en un partido que duró más de cuatro horas.