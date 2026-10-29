El gobernador Axel Kicillof participó de la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana, un espacio para fortalecer las políticas públicas y la cooperación regional en torno a los desafíos climáticos y ambientales de la actualidad.

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Fue en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el intendente local, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof destacó: “Es muy importante que esta segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana reúna a representantes de diez países, de distintas provincias y a más de 2.500 inscriptos para debatir sobre uno de los desafíos más urgentes que tenemos por delante”.

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“El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo: sus consecuencias son cada vez más evidentes y los fenómenos extremos son más frecuentes y difíciles de afrontar”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática”.

🌎♻️ Arrancó la Agenda Ambiental Latinoamericana Con Carlos de Miguel, @Julio_Alak, @gkatopodis y @MartinMarinucci presentamos la Estrategia Provincial de Economía Circular: una política pública para transformar la manera en que producimos, consumimos y gestionamos nuestros residuos en la Provincia de Buenos Aires. — Daniela Vilar (@danyvilar) October 29, 2026

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas y reúne a gobiernos locales, provinciales y de distintos países de América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas del sector. Busca fortalecer una agenda ambiental latinoamericana y vincularla con las prioridades de desarrollo, justicia social e integración regional.

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Por su parte, Vilar subrayó: “Aunque el Gobierno nacional niegue la crisis climática y desfinancie las políticas ambientales, en la Provincia seguimos trabajando con una mirada soberana y regional, que pone en el centro el bienestar de nuestros pueblos”. “Necesitamos discutir este modelo extractivista y depredatorio para garantizar vidas dignas y el derecho de las próximas generaciones a vivir en un ambiente sano”, añadió.

En este marco, se desarrolla también la primera reunión presencial del Frente Ambiental Latinoamericano, donde se abordan aspectos como la reconversión productiva; bienes comunes naturales y la gestión del territorio; financiamiento para una transición justa; y la crisis climática.

“El Gobernador sabe que el país se construye a través de las provincias, y éstas se construyen con el trabajo conjunto con los municipios: gracias a esa articulación, en pocos días La Plata contará con el primer plan de ordenamiento urbano y territorial, que será un plan ambientalista ejemplo para las ciudades”, subrayó Alak.

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Por último, Kicillof remarcó: “Frente a ese negacionismo, nuestra respuesta no es solo la denuncia, sino sobre todo el trabajo. Nosotros seguimos utilizando nuestros recursos para impulsar políticas ambientales y fortalecer una agenda común con los países de América Latina”.