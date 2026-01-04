La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió nuevamente sobre la gravedad de los incendios rurales que afectan a productores de la provincia de Buenos Aires, en especial en zonas del sur bonaerense, y pidió medidas concretas para prevenir y mitigar este tipo de emergencias que se repiten año tras año.

En un comunicado difundido este domingo, titulado “El campo, otra vez bajo fuego”, la entidad expresó su solidaridad con los damnificados y remarcó que las condiciones climáticas adversas, los fuertes vientos y la falta de preparación previa dificultaron el control rápido de los focos ígneos registrados en partidos bonaerenses como Coronel Dorrego y Tres Arroyos, incluyendo localidades como Copetonas, Oriente y Valle Hermoso.

Según detalló CARBAP, la situación fue especialmente crítica también en zonas rurales de La Pampa, lo que obligó a un amplio despliegue de bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la región para contener el avance del fuego. En ese contexto, la entidad advirtió que estos eventos no son aislados ni excepcionales.

“Esta situación no es nueva”, señalaron desde la confederación rural, al insistir en la necesidad de trabajar de manera coordinada antes del inicio de la temporada de incendios, con medidas preventivas que permitan reducir pérdidas productivas y evitar consecuencias irreversibles.

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al estado de las banquinas, rutas y caminos rurales, tanto nacionales como provinciales. Desde CARBAP sostienen que el mantenimiento deficiente de estos sectores complica el acceso de los equipos de emergencia, a pesar de las tasas que pagan los productores.

También reclamaron la disponibilidad anticipada de camiones cisterna, maquinaria vial, motoniveladoras y aviones hidrantes, considerados claves para combatir incendios de gran magnitud en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires.

El comunicado recuerda además antecedentes graves, como los incendios de 2017, cuando se quemaron más de 300 mil hectáreas y fue necesaria la articulación de ayuda con el Ejército Argentino para asistir a los productores. En el escenario actual, con una gran superficie afectada en regiones vecinas, la entidad planteó la urgencia de líneas de crédito diferenciales para recomponer alambrados, corrales y estructuras productivas.

Finalmente, CARBAP convocó a los productores damnificados de la provincia de Buenos Aires a acercarse a las sociedades rurales de cada zona para informar su situación y coordinar acciones conjuntas frente a la emergencia.

Como viene informando LANOTICIA1.COM, los incendios rurales y sus consecuencias sobre la producción agropecuaria vuelven a poner en debate la prevención, la infraestructura y el rol del Estado ante fenómenos que se repiten con mayor frecuencia en territorio bonaerense.