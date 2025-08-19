Felipe Fernández, candidato a concejal por La Libertad Avanza, sostuvo que su camino en el Concejo Deliberante tendrá objetivos "muy simples". Básicamente, respaldar todas las iniciativas orientadas a reducir el gasto público, eliminar tasas municipales y flexibilizar regulaciones.

"Entro a defender al privado, a los comerciantes, a la gente laburadora", afirmó en diálogo con La Nueva Play. Remarcó que su idea es "traer la motosierra a Bahía".

Consultado sobre la incorporación del ex intendente Héctor Gay, quien gobernó la ciudad por el PRO durante ocho años, a la lista seccional de La Libertad Avanza, Ferrández dijo:

“Fue una bajada de línea nacional y provincial, pero a su vez hay mucha gente del Pro que es valiosa, que era liberal y no había otro partido dónde desembocar. Me parece que es natural y está bueno que se dé”.

La madre es concejal desde 2023

El titular provincial de LLA, Sebastián Pareja, había deslizado que era incompatible que el partido contenga familiares en los mismos ámbitos políticos. Sin embargo, el ahora postulante a concejal es hijo de Marité Gonard, quien entró al Concejo Deliberante en la lista de 2023.

Al respecto, Fernández, adelantó:

“Llegado el caso, en diciembre, si ella tuviera que renunciar, no hay ningún tipo de problema. Ella sigue trabajando en el ámbito privado, vive del privado y se metió en política por un tema exclusivamente ideológico, no es una política profesional ni intenta serlo. Si fuera algo sano y una decisión razonable que ella no esté y esté yo, se podría hacer sin ningún tipo de problema”.

