Héctor Gay

Nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 15 de enero de 1958. Fue periodista de Bahía Blanca. Se inició a los 16 años en LU34 Radio Pigüé y durante 30 años ininterrumpidamente desarrolló su actividad en LU2 radio Bahía Blanca.

En Junio de 2013 se despide del periodismo para sumarse a la campaña de Francisco de Narváez. Accede a una banca como diputado provincial por el Frente Unión por la Libertad y el Trabajo, en las legislativas de octubre de 2013, encabezando la lista.

Ya formando parte del PRO, se impuso en las PASO 2015 y luego, en las Elecciones generales, ganó la Intendencia de Bahía Blanca por el 43,58% de los votos, representando a Cambiemos.

En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 50,90% de los votos contra 41,47% del candidato del Frente de Todos, Federico Susbielles.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a diputado por la Sexta sección electoral (tercer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo.