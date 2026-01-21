El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos y destacó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión. “Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales”, afirmó, al presentar los lineamientos de su política económica ante un auditorio integrado por empresarios y dirigentes internacionales. En ese marco, definió ese proceso como “Make Argentina Great Again”.

En su discurso, Milei sostuvo que esas reformas permitieron avanzar hacia “una economía más eficiente dinámicamente” y rechazó la regulación estatal como herramienta para corregir los mercados. “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”, expresó, y afirmó que limitar los rendimientos crecientes “es matar el crecimiento económico”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026. pic.twitter.com/Gctyhu6y3R — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 21, 2026

“Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, sostuvo al inicio de su presentación, y cuestionó el planteo que opone la eficiencia política al respeto de los valores éticos y morales de occidente. Milei afirmó que ese dilema “es falso y erróneo” y citó al economista Jesús Huerta de Soto para sostener que la eficiencia “surge única y exclusivamente” de un esquema basado en el respeto a la propiedad privada y a la función empresarial.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que “al momento de diseñarse las políticas públicas resulta inadmisible sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia”. Según afirmó, dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas que “no solo son injustas, sino que además llevan al colapso, no solo en lo económico, sino también en el plano social”. En ese sentido, recordó que en 2024 advirtió en ese mismo foro que “occidente estaba en peligro”.

“Lo más responsable que pueden hacer los Estados es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”, afirmó.

Milei volvió a cuestionar al socialismo y aseguró que las agendas impulsadas desde organismos internacionales “no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante”. Citó a Thomas Sowell y afirmó que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”. Como ejemplo, mencionó a Venezuela, donde señaló una caída del producto bruto interno y el establecimiento de una “narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo el continente”.

El Presidente sostuvo que la defensa del capitalismo ya no debe basarse solo en su productividad, sino en su dimensión ética y moral. “No basta con que el sistema sea más productivo, ya que si su raíz fuera injusta, el capitalismo no merecería ser defendido”, expresó. En ese sentido, aseguró que el capitalismo de libre empresa “no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo”.

Según Milei, “la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”. Afirmó que regular para limitar estructuras concentradas “es matar los rendimientos crecientes” y, con ello, “matar el crecimiento económico”. En ese marco, destacó la tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y aseguró que desde 2023 se realizaron “trece mil quinientas reformas estructurales”.

Para cerrar su discurso señaló: “Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".