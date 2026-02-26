Un comerciante de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, decidió hacer público su reclamo de una manera poco habitual: colocó un cartel en la puerta de su almacén con la dirección de una vivienda donde, según denunció, funcionaría un punto de venta de droga.

Ads

“Venta de droga. Maritorena 86”, escribió Alejandro Fernández en una pizarra ubicada en su comercio de la esquina de Magallanes y Laprida. El mensaje, directo y sin rodeos, también apareció pintado en el paredón del inmueble señalado.

Según publicó el medio local El Eco de Tandil, el comerciante aseguró que en esa vivienda funcionaría desde hace varios años un “aguantadero” dedicado a la comercialización de estupefacientes.

Ads

Fernández explicó que tomó la decisión tras reiterados hurtos y robos en la zona y ante lo que describió como una creciente sensación de inseguridad. Sostuvo además que la Policía estaría al tanto de la situación.

“Alguien me dijo en chiste que estaba haciendo mal porque iban a venir desde otro lado a comprarles. Me faltó poner delivery del 911 para ser más sarcástico y más agresivo, a ver si algún oficial o algún comisario viene a preguntarme de qué estoy hablando”, declaró al diario tandilense.

Ads

Hasta el momento no hubo información oficial sobre un procedimiento en el domicilio señalado.