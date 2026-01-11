Con la presencia de autoridades provinciales e invitados especiales, este sábado 10 de enero se realizó el lanzamiento oficial de la primera bola de la temporada en el Casino Central de Mar del Plata, un acto simbólico que marca el inicio formal del verano en las salas de juego de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y se desarrolló en el complejo Bustillo ante el público que colmó los salones del histórico casino.

“Es una actividad muy tradicional de Mar del Plata en la que tenemos el honor de participar. Además de generar entretenimiento para quienes vienen a jugar, esto genera ingresos para la Provincia que después volcamos a la salud, a la educación y a la obra pública”, destacó Bianco tras realizar el lanzamiento simbólico de la bola.

Durante su intervención, el ministro celebró la alta concurrencia registrada en los primeros días del año, al señalar que “los fines de semana ingresan alrededor de 5.000 personas por día, entre viernes, sábado y domingo”, lo que refleja el movimiento turístico en la ciudad.

El número que salió en la ruleta fue el 21, una coincidencia que el propio funcionario celebró con humor al señalar que se trataba del día de su cumpleaños. Entre los presentes se encontraba el periodista deportivo Horacio Pagani, quien resultó ganador de un semipleno tras el lanzamiento, en un momento distendido que generó aplausos entre los asistentes.

Turismo, consumo y temporada de verano

Consultado sobre la marcha de la temporada turística, Bianco señaló que, si bien no se trata de un verano récord, hay presencia de visitantes en los distintos destinos bonaerenses. “Hay gente, aunque el clima no ayudó demasiado. Lo que nos dicen es que, más allá de la ocupación, el consumo es más bajo, porque muchas personas llegan con el presupuesto justo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el casino cumple un doble rol: “La gente viene, se divierte, toma algo, cena, y eso también es parte de la experiencia turística”.

Un inicio de temporada compartido

El lanzamiento de la primera bola fue transmitido en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y el Hermitage Hotel, permitiendo que los principales establecimientos de juego de Mar del Plata inauguraran la temporada de manera simultánea.

Como parte de la previa del acto oficial, se realizó una degustación arancelada de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos regionales, organizada por Entre Copas. La noche se completó con propuestas musicales y artísticas, DJs en vivo y la presencia de la Guardia del Mar, en una de las tradiciones más emblemáticas del verano marplatense.