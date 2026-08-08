Carlos Alberto Bianco
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Bianco fulminó a Jorge Macri tras reclamar por las personas en situación de calle: "Ya sabe que tiene el boleto picado"
YPF: “Fue una decisión estratégica”, dijo Carlos Bianco tras el fallo favorable para Argentina en EE.UU.
Bianco destrozó a Adorni por el viaje a Nueva York y el vuelo a Punta del Este: "Habla de moral pero se fue con la tuya"
Paro docente en universidades nacionales: desde Provincia rechazan el ajuste y denuncian que Milei "abandonó 38 obras"
Provincia lanza 22 nuevas obras públicas por más de $250.000 millones: ¿qué municipios se beneficiarán?
Bianco defendió las tasas municipales y cruzó a Bullrich por la inflación: "Ya no muestra cartelitos como hacía antes"
“El casino genera ingresos que vuelven a la gente”, destacó Bianco al lanzar la primera bola en Mar del Plata
Bianco negó cambios en el gabinete bonaerense y reclamó a Santilli que "devuelva lo que Milei nos robó"
Bianco culpó a Milei por frenar las obras del Río Salado: "Eso agrava las inundaciones en la Provincia"
Bianco cruzó a Karen Reichardt por hablar de la oposición como "enfermedad mental" y reclamó por las 37 toneladas de oro
Qué respondió Bianco cuando le preguntaron "si Kicillof está preparado para asumir en caso que Milei no pueda continuar"
Bianco cerró el ciclo electoral en Provincia: "Fue una elección transparente y con baja conflictividad"
Kicillof explicó el voto con boleta única, tildó a Milei de "mentiroso" y pidió "que pare con la locura de frenar obras"
Bianco, en su primera conferencia después de las elecciones bonaerenses: "Fue transparente y más barata que la nacional"
Carlos Bianco sobre la elección bonaerense: "Nunca antes una provincia organizó un comicio de esta envergadura"
Carlos Bianco inauguró la jornada electoral en La Plata: "Las expectativas son que todo transcurra con tranquilidad"
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