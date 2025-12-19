La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A(H3N2) del subclado K en Argentina.

Los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en provincia, todos sin complicaciones clínicas. El monitoreo de la circulación viral en el país, que abarca tanto influenza como otros virus respiratorios, se mantiene dentro de los parámetros habituales para el periodo, subrayó la información brindada por el Malbrán.

Según informó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el niño de 5 “transitó la enfermedad sin complicaciones durante los dos días que permaneció internado en observación y el 7 de Octubre se envió la muestra al Instituto Malbran, cuyos resultados se conocieron en el día de hoy”.

Se confirmaron los primeros casos de la gripe H3N2 en nuestro país. Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño de 5 años con domicilio de residencia en PBA que se atendió en CABA.



El niño transitó la enfermedad sin complicaciones durante los dos días que permaneció… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 19, 2025

“Este subclado está asociado a una mayor transmisibilidad pero que, según la evidencia disponible al momento, no se asocia a una mayor gravedad en comparación con otros virus de influenza A que han circulado en temporadas previas”, indicó el funcionario.

Asimismo Kreplak recordó que "es muy importante que las personas embarazadas y puérperas, las y los niños de 6 a 24 meses, las personas mayores de 65, las personas con factores de riesgo y el personal de salud tengan la vacuna antigripal 2025 aplicada".

