El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone, cuestionó la reforma política impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que algunos de sus cambios podrían perjudicar a los partidos más chicos y favorecer a las fuerzas mayoritarias. Además, defendió la continuidad de las PASO, respaldó el proyecto de Ficha Limpia y reclamó modificaciones en la ley de biocombustibles para proteger a pequeñas y medianas empresas.

Ads

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador manifestó su preferencia por mantener las elecciones primarias. "Yo preferiría particularmente que hubiera PASO", sostuvo, aunque aclaró que habrá que esperar cómo avanza la discusión parlamentaria de la iniciativa en el Senado.

Sobre la reforma político-partidaria, cuestionó especialmente el endurecimiento de los requisitos para conservar la personería jurídica y los cambios previstos en el financiamiento. Según consideró, la propuesta "pone muchos obstáculos para los partidos que no son los oficialistas" y podría terminar beneficiando a los espacios políticos de mayor estructura.

Ads

Falcone también se refirió a la ludopatía y las apuestas online, con especial preocupación por el acceso de los menores de edad. "Es muy preocupante lo de la ludopatía, sobre todo en la gente, en los chicos más jóvenes", señaló. En ese sentido, reclamó una regulación más estricta y advirtió sobre la existencia de organizaciones que facilitan la participación de menores en las plataformas de juego.

En relación con la reforma de la ley de salud mental, indicó que está analizando los detalles de la propuesta junto al equipo médico de su espacio.

Ads

El reclamo por la ley de biocombustibles

Otro de los puntos que abordó el diputado fue el proyecto de modificación de la ley de biocombustibles y los cambios introducidos durante su tratamiento en el Senado. Falcone advirtió que las modificaciones podrían poner en riesgo a 25 pymes productoras de biodiesel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.

Según explicó, el nuevo esquema las obligaría a competir con grandes cerealeras exportadoras que, además, son proveedoras de la materia prima que utilizan esas empresas. "Están próximas a desaparecer", alertó, y remarcó la importancia de preservar las fuentes de trabajo que generan.

Por otra parte, el legislador planteó la necesidad de construir un espacio político de centro derecha y consideró que podrían surgir alternativas electorales entre los extremos que representan Javier Milei y Axel Kicillof si el Gobierno no consigue recuperar la actividad económica.

Ads

Finalmente, defendió las modificaciones impulsadas por su bloque en el proyecto referido a la cuestión Malvinas, con el objetivo de incorporar mayores mecanismos de control parlamentario ante eventuales decisiones militares.