Carlos Tevez fue presentado como técnico de Rosario Central pero Retegui se bajó del proyecto porque decidió continuar como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Somos amigos. Este proyecto salió de la noche a la mañana y mi responsabilidad en el Gobierno de la Ciudad es grande. No es compatible", dijo el Chapa en el programa Ruleta Rusa.

El ex técnico de hockey aclaró que "hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a gente en la calle. Carlos me ofreció acompañarlo en la dirección técnica de Rosario Central. Pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente".

"A Carlos (Tevez) todo lo que lo pueda acompañar, lo voy a acompañar siempre que no interceda con mis otras responsabilidades", completó.

El “Chapa” Retegui es secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, su segundo paso por la gestión pública luego de haber sido concejal del Frente para la Victoria en San Fernando desde el 2015, donde respondió a la familia Andreotti.

En cuanto a lo deportivo, resta saber quién acompañará al ex futbolista de Boca Juniors dado que no terminó el curso de director técnico. El primer nombre que suena es el de Walter Erviti.